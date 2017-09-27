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Россия
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Новости Сирии
Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    7:00  27 Сентября 2017
    808

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    Сирия, 27 сентября. Сирийская армия продвинулась на восток, достигнув юга Рабах ибн Умайя в Хомсе, ВКС РФ выпустили две крылатые ракеты по позициям боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: атаковали боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняла семь населенных пунктов на востоке провинции Хомс.

    «Исламское государство»: атаковало SDF**** в окрестностях Аль-Машлаба и Сины в провинции Ракка.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: террористы обстреляли позиции войск правительственной армии в провинции Хама.

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    В результате засады на фронте Эйн Терма был поврежден танк Т-72, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    В результате обстрела город Дума получил самые серьезные повреждения за все время военных действий, сообщается в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Турецкий беспилотник курсирует вдоль сирийской границы, сказано на сайте syria.liveuamap.

    Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    Российские ВКС нацелены на населенный пункт Аль-Касимия к западу от Алеппо, сказано на сайте syria.liveuamap.

    Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль исламистов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    Армия правительства Сирии заняла семь населенных пунктов на востоке Хомса: Ум-эль-Сус, Аль-Харафиш, Расмус-аль-Арнаб, Аль-Гзеилех, Аль-Рак, Ум Хвейш и Сафием к северо-востоку от района Джебб аль-Джарра, сообщает агентство SANA.

    Армия правительства Сирии серьезно продвинулась на восток, достигнув юга Рабах ибн Умайя, сообщается в Twitter (@watanisy).

    Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают зачистку от оставшихся боевиков «Исламского государства»2  населенных пунктов внутри «Акербатского котла». 

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    ВКС РФ выпустил две крылатые ракеты по позициям боевиков в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор, сказано в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    ВВС возобновили атаки по позициям боевиков в населенном пункте Джиср-эш-Шугур в восточном Идлибе, сказано на сайте syria.liveuamap.

    Напомним, в ходе шестого раунда переговоров в Астане странам-гарантам и другим участникам удалось достичь договоренностей о четвертой зоне деэскалации, которая будет действовать на территории провинции. Мониторинг в этой зоне деэскалации будут вести силы Ирана, России и Турции. 

    По мнению экспертов, процесс реализации достигнутых договоренностей будет идти довольно сложно, поскольку значительную территории в провинции, включая административный центр, контролируют боевики «Джебхат ан-Нусры»3, а также аффилированные с ними группировки, входящие в альянс «Хайят Тахрир аш-Шам».  

    Провинция Ракка

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    Террористы «Исламского государства» атаковали SDF в окрестностях Аль-Машлаба и Сины в осажденном городе Ракка. Они были переодеты в форму бойцов SDF и использовали тайный ход, чтобы атаковать неожиданно с тыла, сообщается в Twitter (@24Raqqa).

    Как сообщается на сайте syria.liveuamap, 40 жителей оказались под обломками здания вследствие нападения коалиции в окрестностях Аль-Бадо.

    Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ1 уже освобождено  более половины города.

    Провинция Хама

    Сирия новости 27 сентября 07.00: САА продвигается в Хомсе, ВКС РФ атаковали боевиков в Идлибе и Дейр эз-Зоре

    Артиллерия «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции войск армии правительства Сирии, сообщается в Twitter (@QalaatAlMudiq).

    Сирийская армия вернула себе старые позиции, которые были захвачены боевиками, сказано на сайте syria.liveuamap.

    Напомним, ранее в результате совместной работы ВКС РФ и САА некоторые полевые командиры ИГ вынуждены были пойти на соглашение о перемирии и взять обязательства покинуть восток провинции Хама. Несмотря на то, что в некоторых районах бои еще продолжаются, территория центральной Сирии в настоящий момент практически полностью контролируется правительственными силами.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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