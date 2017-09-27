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Россия
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Глава Госдепа потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов
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    Глава Госдепа потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов

    6:21  27 Сентября 2017
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    Глава Госдепа потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов

    Вашингтон, 27 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от Кубы гарантировать безопасность американских дипломатов, работающих на острове Свободы.

    Сообщается, что Тиллерсон встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Кубы Эдуардо Родригесом Парильей и в жесткой форме потребовал обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии.Глава Госдепа потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов

    Ранее Газета.ру сообщала, что более 20 американских дипломатов получили расстройство слуха, памяти, внимания в результате неизвестных акустических атак на Кубе.

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    Автор: Ирина Новикова
    #куба #рекс тиллерсон #дипломаты
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