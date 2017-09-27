Глава Госдепа потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов

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Вашингтон, 27 сентября. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон потребовал от Кубы гарантировать безопасность американских дипломатов, работающих на острове Свободы.

Сообщается, что Тиллерсон встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Кубы Эдуардо Родригесом Парильей и в жесткой форме потребовал обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии.

Ранее Газета.ру сообщала, что более 20 американских дипломатов получили расстройство слуха, памяти, внимания в результате неизвестных акустических атак на Кубе.