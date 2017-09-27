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Украина
Генштаб ВСУ заявил об отсутствии пострадавших из-за пожара на складе боеприпасов
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    Генштаб ВСУ заявил об отсутствии пострадавших из-за пожара на складе боеприпасов

    5:39  27 Сентября 2017
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    Генштаб ВСУ заявил об отсутствии пострадавших из-за пожара на складе боеприпасов

    Винница, 27 сентября. Представитель генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Сеник заявил, что в результате пожара на складе боеприпасов в Винницкой области никто не пострадал.

    «Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент», — отметил Сенник.

    Ранее в украинских СМИ появилась информация, что по меньшей мере две местных жительницы пострадали на пожаре на военных складах в Калиновке. По имеющейся информации, у одной из женщин травма головы, а у второй — бедра.

    Также сообщалось, что в Виннице произошло несколько ДТП, в одном из них погиб человек.

    Ранее Газета.ру сообщала, что для ликвидации пожара на складах боеприпасов возле Калиновки в Винницкой области привлекли самолет АН-32 П.

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    Автор: Ирина Новикова
    #пожар #винница #склад боеприпасов
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