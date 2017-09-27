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Весь мир
Глава Госдепа потребовал от Кубы обеспечить безопасность американских дипломатов
Весь мир
Госдеп: США готовят ответ на «несоблюдение» РФ Договора по открытому небу
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    Госдеп: США готовят ответ на «несоблюдение» РФ Договора по открытому небу

    5:23  27 Сентября 2017
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    Госдеп: США готовят ответ на «несоблюдение» РФ Договора по открытому небу

    Вашингтон, 27 сентября. Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон готовит ответные меры на предполагаемое несоблюдение Россией Договора по открытому небу.

    «После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой мы решили принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Россией договора», — сказал дипломат.

    Он отметил, что американская сторона надеется, что данные меры побудят Россию вернуться к соблюдению Договора.Госдеп: США готовят ответ на «несоблюдение» РФ Договора по открытому небу

    Ранее Газета.ру сообщала, что Вашингтон намерен ограничить полеты российской военной авиацией над территорией США в рамках Договора по открытому небу.

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    Автор: Ирина Новикова
    #госдепартамент сша #договор по открытому небу
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