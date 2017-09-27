Госдеп: США готовят ответ на «несоблюдение» РФ Договора по открытому небу

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Вашингтон, 27 сентября. Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон готовит ответные меры на предполагаемое несоблюдение Россией Договора по открытому небу.

«После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой мы решили принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Россией договора», — сказал дипломат.

Он отметил, что американская сторона надеется, что данные меры побудят Россию вернуться к соблюдению Договора.

Ранее Газета.ру сообщала, что Вашингтон намерен ограничить полеты российской военной авиацией над территорией США в рамках Договора по открытому небу.