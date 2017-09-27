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Общество
Минстрой РФ намерен проверять госзакупки в сфере капремонта
Общество
Минстрой РФ намерен проверять госзакупки в сфере капремонта
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    Минстрой РФ намерен проверять госзакупки в сфере капремонта

    5:01  27 Сентября 2017
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    Минстрой РФ намерен проверять госзакупки в сфере капремонта

    Москва, 27 сентября. Минстрой РФ предложил на постоянной основе проводить проверки госзакупок товаров и услуг в ходе программы капитального ремонта многоквартирных домов.

    Согласно поправкам в Положение о капремонте, подготовленным ведомством, аудит закупок будут проводить контрольно-счетные органы субъектов и муниципальных образований, при этом планы этой работы они будут разрабатывать и утверждать самостоятельно.

    Отмечается, что в документе будет утвержден порядок аудита закупок товаров и работ в ходе капремонта.

    В материале газеты «Известия» говорится, что результаты проверок будут публиковаться на специализированных сайтах.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Госдуму внесли законопроект об отмене взносов за капремонт для жильцов ветхих домов.

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    Автор: Ирина Новикова
    #госзакупки #капремонт #минстрой рф
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