Госдеп и Пентагон решают, какая помощь Украине будет отвечать «политическим целям»

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Вашингтон, 27 сентября. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря по военно-политическим вопросам Тина Кайданоу сообщила, что Госдепартамент и Министерство обороны США в настоящее время обсуждают вопрос о помощи Украине, соответствующей политическим целям о реализации минских договоренностей.

По ее словам, любое решение о поставках оборонительных вооружений Украине будет соответствовать реализации данной цели.

Кайданоу заверила, что, администрация США считает Украину партнером, в связи с чем она должна иметь высокий уровень обороноспособности.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США могут и должны использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить украинские власти исполнять минские соглашения.