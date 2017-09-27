Тушением горящих складов с боеприпасами под Винницей занимаются более тысячи человек
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Винница, 27 сентября. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что более тысячи человек тушат пожар на складе боеприпасов в Винницкой области.
«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1 тысяча 255 человек и 47 единиц техники», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что для тушения пожара задействованы два пожарных танка и три пожарных поезда.
Ранее Газета.ру сообщала, что «Украэроцентр» закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны пожара на военных складах с боеприпасами под Винницей.