Глава Ростуризма назвал туроператоров, пострадавших от «ВИМ-Авиа»

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Москва, 27 сентября. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что из-за ситуации с российской авиакомпанией «ВИМ-Авиа» пострадали такие туроператоры, как «Интурист», TUI, Mouzenidis Travel и Coral Travel.

По словам Сафонова, также негативное влияние оказано на ряд других крупных и мелких туроператоров.

«Сейчас главное понять, где сейчас находятся туристы, которые подлежат возвращению на родину, в каких странах и в каком количестве», — подчеркнул он.

Ранее Газета.ру сообщала, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» полностью прекратила чартерные рейсы.