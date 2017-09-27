Премьер Украины прибыл в Винницу из-за взрывов складов с боеприпасами

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Винница, 27 сентября. Глава правительства Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницу рядом с которой горят склады с боеприпасами.

Отмечается, что Гройсман взял ситуацию под личный контроль.

«К эпицентру события уже выехали представители генерального штаба, министерства обороны, национальной полиции Украины», — сообщила пресс-служба украинского кабмина.

Кроме того, на место происшествия прибыли сотрудники центрального аппарата СБУ во главе с Василием Грицаком, сообщает Газета.ру.