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Технологии
Астрофизики назвали лучшие места для колонизации Луны и Марса
Технологии
Астрофизики назвали лучшие места для колонизации Луны и Марса
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    Астрофизики назвали лучшие места для колонизации Луны и Марса

    3:20  27 Сентября 2017
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    Астрофизики назвали лучшие места для колонизации Луны и Марса

    Москва, 27 сентября. Астрофизики из Университетов Падуи и Болоньи заявили, что на Луне и Марсе обнаружены места, лучше всего подходящие для поселения человека.

    Сообщается, что специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что для колонизации больше всего подойдут «лавовые трубки» и пещеры, так как они смогут защищать человека от космического излучения и потоков микрометеоритов.Астрофизики назвали лучшие места для колонизации Луны и Марса

    Эксперты пояснили, что «лавовые трубки» образовались при неравномерном остывании лавы. По некоторым подсчетам, длина такого туннеля может достигать 65 километров.

    Ранее Газета.ру сообщала, что на Гавайях завершился 8-месячный эксперимент по «пребыванию на Марсе».

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    Автор: Ирина Новикова
    #луна #марс #астрофизики
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