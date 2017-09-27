Астрофизики назвали лучшие места для колонизации Луны и Марса

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Москва, 27 сентября. Астрофизики из Университетов Падуи и Болоньи заявили, что на Луне и Марсе обнаружены места, лучше всего подходящие для поселения человека.

Сообщается, что специалисты проанализировали модели рельефов космических тел и пришли к выводу, что для колонизации больше всего подойдут «лавовые трубки» и пещеры, так как они смогут защищать человека от космического излучения и потоков микрометеоритов.

Эксперты пояснили, что «лавовые трубки» образовались при неравномерном остывании лавы. По некоторым подсчетам, длина такого туннеля может достигать 65 километров.

Ранее Газета.ру сообщала, что на Гавайях завершился 8-месячный эксперимент по «пребыванию на Марсе».