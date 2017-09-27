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Украина
Маршруты 14 поездов на Украине были изменены из-за взрывов на военном складе
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    Маршруты 14 поездов на Украине были изменены из-за взрывов на военном складе

    2:46  27 Сентября 2017
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    Маршруты 14 поездов на Украине были изменены из-за взрывов на военном складе

    Киев, 27 сентября. Четырнадцать поездов на Украине изменили свои маршруты из-за сери взрывов на военном складе боеприпасов в Винницкой области на Украине. Об этом сообщает компания «Укрзализныця».

    Как сообщают правоохранительные органы Украины, детонация боеприпасов произошло примерно в 22:00 во вторник. Жителей села Калиновка, где расположен военный склад, а также близлежащих населенных пунктов.

    Сотрудники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей были экстренно подняты по тревоге. Был полностью закрыт для движения поездов перегон Сосенка-Калиновка, а также эвакуированы работники четырех железнодорожных станций. 14 поездов были направлены по измененному маршруту. Кроме того, власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

    Данный склад является одним из крупнейших на Украине. На нем хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», пишет RT.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #украина #винница #склад боеприпасов
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