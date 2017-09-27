Власти США намерены вносить в досье иммигрантов информацию о соцсетях

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Вашингтон, 27 сентября. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что власти страны планируют включить в досье иммигрантов информацию об их аккаунтах в социальных сетях.

Предполагается, что данные о соцсетях будут собирать не только у тех, кто претендует на американскую визу, а также у обладателей постоянного вида на жительство и натурализованных граждан США.

Сообщается, что в иммиграционное досье будут вносить «имя пользователя в социальной сети, псевдонимы, связанную с ним идентифицируемую информацию и результаты поиска».

Отмечается, что новые правила планируется ввести в действие с 18 октября текущего года.