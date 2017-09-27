Квартиру на Украине впервые продали за криптовалюту

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Киев, 27 сентября. На Украине состоялась первая официальная сделка по продаже квартиры за криптовалюту Etherеum. Она была заключена в Киеве, сообщает юридическая фирма, сопровождавшая сделку.

Как сообщает юридическая компания, «это первая в мире электронная трансатлантическая сделка по обмену недвижимости на криптовалюту Etherеum с использованием смарт-контракта блокчейна Etherеum». Отмечается, что этот факт был подтвержден Государственным агентством по вопросам электронного правительства.

Общая сумма сделки составила 60 тысяч долларов. Сама сделка была заключена на платформе стартапа Propy.

«Квартиру поменяли на сумму в криптовалюте согласно договору мены, заключив смарт-контракт», – сообщает юридическая фирма.

Отметим, что при этом Нацбанк Украины не признает криптовалюту собственно валютой или вообще платежным средством.