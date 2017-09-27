Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Технологии
Астрофизики назвали лучшие места для колонизации Луны и Марса
Украина
Квартиру на Украине впервые продали за криптовалюту
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Квартиру на Украине впервые продали за криптовалюту

    2:19  27 Сентября 2017
    91

    Квартиру на Украине впервые продали за криптовалюту

    Киев, 27 сентября. На Украине состоялась первая официальная сделка по продаже квартиры за криптовалюту Etherеum. Она была заключена в Киеве, сообщает юридическая фирма, сопровождавшая сделку.

    Как сообщает юридическая компания, «это первая в мире электронная трансатлантическая сделка по обмену недвижимости на криптовалюту Etherеum с использованием смарт-контракта блокчейна Etherеum». Отмечается, что этот факт был подтвержден Государственным агентством по вопросам электронного правительства.

    Общая сумма сделки составила 60 тысяч долларов. Сама сделка была заключена на платформе стартапа Propy.

    «Квартиру поменяли на сумму в криптовалюте согласно договору мены, заключив смарт-контракт», – сообщает юридическая фирма.

    Отметим, что при этом Нацбанк Украины не признает криптовалюту собственно валютой или вообще платежным средством.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #украина #квартира #etherеum
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102613

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29387

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42795

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22819

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8765
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        1402
        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        20:10   26 Сентября 2017
        258
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1842
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        1004