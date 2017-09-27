РФ поднялась на пять строчек в рейтинге конкурентоспособных экономик ВЭФ

В Избранное

Москва, 27 сентября. Пресс-служба Всемирного экономического форума сообщила, что Россия поднялась на пять строчек в рейтинге конкурентоспособных экономик мира.

Сообщается, что Россия занимает 38 место в «Глобальном индексе конкурентоспособности 2017—2018». Эксперты пояснили, что позиции России усиливаются из-за макроэкономической ситуации в стране.

Вместе с тем, в рейтинге отмечается, что Россия, по-прежнему, имеет множество проблем, таких как коррупция, проблемы с независимостью судей и правом на собственность, а также проблемы в банковском секторе.

Добавим, что первое место девятый год подряд занимает Швейцария.