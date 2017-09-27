Путин обсудит с кабмином основные параметры бюджета РФ на три года

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Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором обсудит основные параметры федерального бюджета на ближайшие три года.

Напомним, что на минувшей неделе правительство РФ отметило необходимость внесения в документ ряда поправок.

Согласно документу, расходы бюджета в 2018 году составят 16,515 триллиона рублей, в 2019 году и 2020 году — 16,415 триллиона рублей и 17,24 триллиона рублей соответственно. Предполагаемые доходы составят, соответственно, 15,182 трлн рублей, 15,548 трлн рублей и 16,28 трлн рублей.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство одобрило проект бюджета на 2018–2020 годы.