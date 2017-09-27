Православный храм в память о погибших в Афганистане бойцах построят в Кабуле

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Кабул, 27 сентября. На территории посольства России в Афганистане в 2018 году будет построен православный храм.

Проект строительства православной церкви-часовни при посольстве России в память о воинах, погибших в ходе афганской войны, возник еще в 2015 году. Однако реализацию проекта отложили из-за того, что агентство «Спецстрой», которое должно было возвести храм, упразднили.

Как сообщил представитель Россотрудничества в Афганистане Вячеслав Некрасов, принять участие в проекте вызвались ветераны боевых действий в Афганистане. Осталось согласовать этот вопрос по церковной линии и с некоторыми другими инстанциями.

Как сообщил дипломат «Известиям», храм будет выполнен из сибирской сосны. По его словам, «если все пойдет по плану, то церковь построят в следующем году».

То, что проект получил поддержку, изданию подтвердил также сенатор Игорь Морозов.