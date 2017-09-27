Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Девочка в Находке чудом выжила, упав со скалы
Россия
Туристам из КНР, задержавшимся в России из-за «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Туристам из КНР, задержавшимся в России из-за «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок

    1:21  27 Сентября 2017
    58

    Туристам из КНР, задержавшимся в России из-за «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок

    Москва, 27 сентября. Туристическим группам из Китая, которые не смогли покинуть Россию из-за проблем авиакомпании «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок пребывания в России. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

    «Для решения проблемы, связанной с истечением срока разрешенного безвизового пребывания на территории РФ, разработана процедура пролонгации срока действия безвизовых списков для организованных туристических групп из КНР», – приводит слова ведомства «Газета.ru».

    Напомним, что из-за крупной финансовой задолженности, авиакомпания «ВИМ-Авиа» была вынуждена остановить выполнение чартерных рейсов. Это привело к тому, что из России на родину не смогли вернуться примерно 3,1 тысяча китайских туристов. Все они находились в России по программе безвизового группового туристического обмена.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #туристы #китай #вим-авиа
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102595

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29387

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42788

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22815

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8764
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        1288
        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        20:10   26 Сентября 2017
        249
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1836
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        991