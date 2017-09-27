Туристам из КНР, задержавшимся в России из-за «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок

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Москва, 27 сентября. Туристическим группам из Китая, которые не смогли покинуть Россию из-за проблем авиакомпании «ВИМ-Авиа», продлят безвизовый срок пребывания в России. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

«Для решения проблемы, связанной с истечением срока разрешенного безвизового пребывания на территории РФ, разработана процедура пролонгации срока действия безвизовых списков для организованных туристических групп из КНР», – приводит слова ведомства «Газета.ru».

Напомним, что из-за крупной финансовой задолженности, авиакомпания «ВИМ-Авиа» была вынуждена остановить выполнение чартерных рейсов. Это привело к тому, что из России на родину не смогли вернуться примерно 3,1 тысяча китайских туристов. Все они находились в России по программе безвизового группового туристического обмена.