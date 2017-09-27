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Происшествия
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Украина
Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом боеприпасов 
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    Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом боеприпасов 

    1:23  27 Сентября 2017
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    Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом боеприпасов 

    Киев, 27 сентября. Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания на складе боеприпасов в Винницкой области закрыто. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

    «Решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты», — написал Лавренюк  на своей странице в Facebook. 

    Движение поездов в данном районе также остановлено.

    По словам Лавренюка, в настоящее время решается вопрос об отправке пожарных поездов и групп разминирования к месту ЧП. Готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения. На прилегающих дорогах закрыто движение.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области раздаются взрывы. Спасатели и полиция проводят эвакуацию жителей окрестных сел.

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    Автор: Олеся Волкова
    #украина #лавренюк
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