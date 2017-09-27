Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом боеприпасов 

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Киев, 27 сентября. Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания на складе боеприпасов в Винницкой области закрыто. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«Решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты», — написал Лавренюк на своей странице в Facebook.

Движение поездов в данном районе также остановлено.

По словам Лавренюка, в настоящее время решается вопрос об отправке пожарных поездов и групп разминирования к месту ЧП. Готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения. На прилегающих дорогах закрыто движение.

Взрывы раздаются на крупнейшем складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области.

Подробности на сайте Пятого https://t.co/4f7eOLqhQP pic.twitter.com/tSniN4EeEn — Пятый канал Новости (@5tv) September 26, 2017

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области раздаются взрывы. Спасатели и полиция проводят эвакуацию жителей окрестных сел.