Украина закрыла воздушное пространство над горящим складом боеприпасов
Киев, 27 сентября. Воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания на складе боеприпасов в Винницкой области закрыто. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
«Решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты», — написал Лавренюк на своей странице в Facebook.
Движение поездов в данном районе также остановлено.
По словам Лавренюка, в настоящее время решается вопрос об отправке пожарных поездов и групп разминирования к месту ЧП. Готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения. На прилегающих дорогах закрыто движение.
Взрывы раздаются на крупнейшем складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области.— Пятый канал Новости (@5tv) September 26, 2017
Подробности на сайте Пятого https://t.co/4f7eOLqhQP pic.twitter.com/tSniN4EeEn
Ранее «Газета.ру» сообщала, что на крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области раздаются взрывы. Спасатели и полиция проводят эвакуацию жителей окрестных сел.