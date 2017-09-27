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Владелец «Спартака» остался доволен ничьей в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
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    Владелец «Спартака» остался доволен ничьей в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    1:12  27 Сентября 2017
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    Владелец «Спартака» остался доволен ничьей в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

    Москва, 27 сентября. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал положительным результат матча Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

    «Ливерпуль» – другая лига, другой уровень. Но за счет настроя и командной игры смогли добиться положительного результата. Притом, что мы играли полуторным составом», – заявил Федун на послематчевой пресс-конференции.

    В свою очередь защитник красно-белых Илья Кутепов отметил, что ничью нельзя назвать подвигом.

    «Ребята все молодцы, выдержали. Не скажу, что ничья — это подвиг. Хорошо, что взяли одно очко, но это не подвиг»,  — сообщил он журналистам.

    Как сообщала «Газета.ру», игра московского «Спартака» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» завершилась со счетом 1:1.

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    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #спартак #ливерпуль #лигачемпионов
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