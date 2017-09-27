Владелец «Спартака» остался доволен ничьей в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

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Москва, 27 сентября. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун назвал положительным результат матча Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».

«Ливерпуль» – другая лига, другой уровень. Но за счет настроя и командной игры смогли добиться положительного результата. Притом, что мы играли полуторным составом», – заявил Федун на послематчевой пресс-конференции.

В свою очередь защитник красно-белых Илья Кутепов отметил, что ничью нельзя назвать подвигом.

«Ребята все молодцы, выдержали. Не скажу, что ничья — это подвиг. Хорошо, что взяли одно очко, но это не подвиг», — сообщил он журналистам.

При мощной поддержке трибун показали достойный футбол и завоевали ничью в матче с одним из главных фаворитов группы: https://t.co/C5uPnL6Co7 pic.twitter.com/yuPZGbdnQd — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 26, 2017

Как сообщала «Газета.ру», игра московского «Спартака» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» завершилась со счетом 1:1.