Госдеп отметил результативность политики США в отношении КНДР
Вашингтон, 27 сентября. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Северной Кореи, приносит результаты.
По словам Науэрт, США добились весьма заметных успехов в мобилизации мировой общественности на отпор северокорейскому режиму.
«Около 20 стран потребовали отъезда северокорейских дипломатов. Другие страны сократили число находившихся на их территории рабочих из Северной Кореи», — отметила она.
Науэрт подчеркнула, что Вашингтон добился весьма заметного прогресса, напомнив, что и РФ, и Китай проголосовали в Совете Безопасности ООН за резолюцию о введении санкций в отношении Северной Кореи.
Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил о «полной готовности» США к военному решению против КНДР.