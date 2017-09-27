Госдеп отметил результативность политики США в отношении КНДР

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Вашингтон, 27 сентября. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что политика, проводимая Соединенными Штатами в отношении Северной Кореи, приносит результаты.

По словам Науэрт, США добились весьма заметных успехов в мобилизации мировой общественности на отпор северокорейскому режиму.

«Около 20 стран потребовали отъезда северокорейских дипломатов. Другие страны сократили число находившихся на их территории рабочих из Северной Кореи», — отметила она.

Науэрт подчеркнула, что Вашингтон добился весьма заметного прогресса, напомнив, что и РФ, и Китай проголосовали в Совете Безопасности ООН за резолюцию о введении санкций в отношении Северной Кореи.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил о «полной готовности» США к военному решению против КНДР.