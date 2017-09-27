Посол РФ в Испании прокомментировал слова о «вмешательстве» Москвы в каталонский процесс

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Мадрид, 27 сентября. Испанские СМИ бездоказательно пытаются обвинить российскую прессу в необъективном освещении ситуации вокруг предстоящего в Каталонии референдума о независимости. Об этом заявил посол России в Испании Юрий Корчагин.

Он прокомментировал публикацию в газете El País, где упоминалось о «вмешательстве» России в каталонский процесс. По словам Корчагина, в статье «все смешано в одну кучу» – портал WikiLeaks, и боты в социальных сетях и обвинения в адрес России, касающиеся якобы имевшего места вмешательства в дела других стран.

«Упоминаются какие-то каталонские политики, о которых мы никогда не слышали. Всё это представляет собой полную кашу, к которой «руке Москвы» даже противно прикасаться. Более того, в понедельник на государственном телеканале 24 Horas автор статьи продолжил распространяться о своих фантазиях и нашёл «руку Кремля» где только можно», — приводит слова Корчагина RT.

Напомним, что ранее газета El Pais опубликовала статью, в которой обвинила ряд российских СМИ, в частности: RT, Sputnik и РИА Новости в необъективном освещении каталонских событий.