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Политика
Посол РФ в Испании прокомментировал слова о «вмешательстве» Москвы в каталонский процесс
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    Посол РФ в Испании прокомментировал слова о «вмешательстве» Москвы в каталонский процесс

    1:00  27 Сентября 2017
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    Посол РФ в Испании прокомментировал слова о «вмешательстве» Москвы в каталонский процесс

    Мадрид, 27 сентября. Испанские СМИ бездоказательно пытаются обвинить российскую прессу в необъективном освещении ситуации вокруг предстоящего в Каталонии референдума о независимости. Об этом заявил посол России в Испании Юрий Корчагин.

    Он прокомментировал публикацию в газете El País, где упоминалось о «вмешательстве» России в каталонский процесс. По словам Корчагина, в статье «все смешано в одну кучу» –  портал WikiLeaks, и боты в социальных сетях и обвинения в адрес России, касающиеся якобы имевшего места вмешательства в дела других стран.

    «Упоминаются какие-то каталонские политики, о которых мы никогда не слышали. Всё это представляет собой полную кашу, к которой «руке Москвы» даже противно прикасаться. Более того, в понедельник на государственном телеканале 24 Horas автор статьи продолжил распространяться о своих фантазиях и нашёл «руку Кремля» где только можно», — приводит слова Корчагина RT.

    Напомним, что ранее газета El Pais опубликовала статью, в которой обвинила ряд российских СМИ, в частности: RT, Sputnik и РИА Новости в необъективном освещении каталонских событий.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #россия #каталония #испания #сми
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