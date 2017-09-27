Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Девочка в Находке чудом выжила, упав со скалы
Украина
Я думала, это шутка: соцсети высмеяли видеопоздравление для Порошенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Я думала, это шутка: соцсети высмеяли видеопоздравление для Порошенко

    0:56  27 Сентября 2017
    171

    Я думала, это шутка: соцсети высмеяли видеопоздравление для Порошенко

    Киев, 27 сентября. Видео с поздравлениями ко дню рождения президента Украины Петра Порошенко стало объектом насмешек в интернете. Пользователи соцсетей сочли ролик безвкусным и пропагандистским.

    Семейное поздравление, которое было утром опубликовано на странице «Фонд Порошенко» в Facebook, сделано в виде стилизованного выпуска новостей, в котором первая леди Украины Марина Порошенко выступает в роли ведущей. В своей поздравительной речи она рассказывает о достижениях и победах президента, которому «судьба избрала быть лидером украинской нации». Поздравления также отрапортовали старший сын Алексей и его супруга Юлия. А также второй сын Порошенко — Михаил. В ролике также снялись две дочери Порошенко — Александра и Евгения.

    В комментариях к записи пользователи посмеялись над роликом, посчитав его пропагандистским и полным штампов. А среди пожеланий ко дню рождения оказались такие: «Желаю нашему президенту, чтобы ему сторицей вернулось все, что он сделал для Украины!». «Гаранту коррупции и геноцида Украины, предателю и преступнику Порошенко я желаю пережить всю боль, страдания, нищету и унижения, которые он причинил украинскому народу!», — пишет Vitalii Kyseliov.

    «Грёбаный стыд! Не просто мерзко, но даже в так ненавидимом многим «совке» до такого маразма не опускались. Царек…и овцы», — возмутилась Елена Супрун.

    Многие обратили внимание на «странный» акцент членов семьи Порошенко. «Все бы ничего, но больше всего «убивает» в этом приветствии ужасный акцент всех его героев … А невестка вообще всех превзошла!», — написал Roma Bil. «О боже, что за украинский язык?… Люди добрые, мы в Канаде говорим лучшет на чистом украинском, чем жена и семья! Позор!», — возмутилась Віра Гай.

    «Я думала, что это шутка… это хоум-видео. Ан нет», — иронизирует Юлия Ширшкова.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олеся Волкова
    #украина #порошенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102595

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29387

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42786

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22815

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8764
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        1283
        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        20:10   26 Сентября 2017
        249
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1835
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        990