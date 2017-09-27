Я думала, это шутка: соцсети высмеяли видеопоздравление для Порошенко

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Киев, 27 сентября. Видео с поздравлениями ко дню рождения президента Украины Петра Порошенко стало объектом насмешек в интернете. Пользователи соцсетей сочли ролик безвкусным и пропагандистским.

Семейное поздравление, которое было утром опубликовано на странице «Фонд Порошенко» в Facebook, сделано в виде стилизованного выпуска новостей, в котором первая леди Украины Марина Порошенко выступает в роли ведущей. В своей поздравительной речи она рассказывает о достижениях и победах президента, которому «судьба избрала быть лидером украинской нации». Поздравления также отрапортовали старший сын Алексей и его супруга Юлия. А также второй сын Порошенко — Михаил. В ролике также снялись две дочери Порошенко — Александра и Евгения.

В комментариях к записи пользователи посмеялись над роликом, посчитав его пропагандистским и полным штампов. А среди пожеланий ко дню рождения оказались такие: «Желаю нашему президенту, чтобы ему сторицей вернулось все, что он сделал для Украины!». «Гаранту коррупции и геноцида Украины, предателю и преступнику Порошенко я желаю пережить всю боль, страдания, нищету и унижения, которые он причинил украинскому народу!», — пишет Vitalii Kyseliov.

«Грёбаный стыд! Не просто мерзко, но даже в так ненавидимом многим «совке» до такого маразма не опускались. Царек…и овцы», — возмутилась Елена Супрун.

Многие обратили внимание на «странный» акцент членов семьи Порошенко. «Все бы ничего, но больше всего «убивает» в этом приветствии ужасный акцент всех его героев … А невестка вообще всех превзошла!», — написал Roma Bil. «О боже, что за украинский язык?… Люди добрые, мы в Канаде говорим лучшет на чистом украинском, чем жена и семья! Позор!», — возмутилась Віра Гай.

«Я думала, что это шутка… это хоум-видео. Ан нет», — иронизирует Юлия Ширшкова.