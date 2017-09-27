Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Девочка в Находке чудом выжила, упав со скалы
Украина
Взрывы раздаются на крупнейшем украинском складе боеприпасов под Винницей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Взрывы раздаются на крупнейшем украинском складе боеприпасов под Винницей

    0:42  27 Сентября 2017  /обновлено: 0:44  27 Сентября 2017
    179

    Взрывы раздаются на крупнейшем украинском складе боеприпасов под Винницей

    Винница, 27 сентября. На крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области раздаются взрывы. Об этом сообщает украинская полиция.

    По данным правоохранительных органов Украины, поступил около 22:00 поступил звонок о том, что на территории склада слышны взрывы. Сейчас спасатели и полиция проводят эвакуацию жителей окрестных сел.

    По некоторым данным, осколки разорвавшихся снарядов долетают до Винницы.

    Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что в связи со взрывами было принято решение перекрыть воздушное пространство, а также железнодорожное и транспортное сообщение.

    «Решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты», – приводит его слова газета «Известия».

    Сообщается, что на складе хранится 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе – ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #украина #винница #склад боеприпасов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102595

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29387

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42788

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22815

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8764
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        Сирия в условиях сговора США и ИГИЛ*: как на самом деле курды освобождают нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре

        21:51   26 Сентября 2017
        1288
        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        Испытательный пуск ракеты «Тополь» произведен с полигона «Капустин Яр»

        20:10   26 Сентября 2017
        249
        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        Сирия: бомбардировщики ВКС РФ нанесли удары по террористам в Дейр эз-Зоре и Идлибе

        16:31   26 Сентября 2017
        1837
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        991