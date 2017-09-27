Взрывы раздаются на крупнейшем украинском складе боеприпасов под Винницей

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Винница, 27 сентября. На крупнейшем украинском складе боеприпасов в поселке Калиновка Винницкой области раздаются взрывы. Об этом сообщает украинская полиция.

По данным правоохранительных органов Украины, поступил около 22:00 поступил звонок о том, что на территории склада слышны взрывы. Сейчас спасатели и полиция проводят эвакуацию жителей окрестных сел.

По некоторым данным, осколки разорвавшихся снарядов долетают до Винницы.

Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что в связи со взрывами было принято решение перекрыть воздушное пространство, а также железнодорожное и транспортное сообщение.

«Решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты», – приводит его слова газета «Известия».

Сообщается, что на складе хранится 188 тыс. тонн боеприпасов, в том числе – ракеты систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».