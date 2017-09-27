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Общество
Рэпер Oxxxymiron записал совместный трек с группой «Би-2»
Общество
Рэпер Oxxxymiron записал совместный трек с группой «Би-2»
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    Рэпер Oxxxymiron записал совместный трек с группой «Би-2»

    0:24  27 Сентября 2017
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    Рэпер Oxxxymiron записал совместный трек с группой «Би-2»

    Москва, 27 сентября. Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) и группа «Би-2» выпустили совместный трек, названный «Пора возвращаться домой». Он был размещен на Youtube-канале рэпера 26 сентября.

    На данный момент запись набрала уже почти 400 тысяч просмотров. Судя по комментариям пользователей, новая песня им понравилась.

    По словам авторов композиции, она посвящена эмигрантам из России.

    Трек войдет в альбом «Би-2» «Горизонт событий», презентация которого состоится 29 сентября. Кроме этой песни, в альбоме будет еще 15 треков, пишет «Газета.ru».

     

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    Автор: Алексей Громов
    #би-2 #oxxxymiron
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