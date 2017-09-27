Российскую журналистку не пустили в Молдавию на интервью с Додоном

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Кишинев, 27 сентября. Пограничники в аэропорту Кишинева не пустили в страну журналистку Дарью Асламову. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» прибыла в Молдавию, чтобы взять интервью у главы государства Игоря Додона.

Как сообщает «КП», Асламова должна была провести интервью с Додоном, при этом «на руках было письменное согласие главы государства». По данным редакции, журналистку уже ждали на паспортном контроле несколько вооруженных автоматами силовиков.

«Все было в лучших традициях плохих шпионских фильмов — без объяснения причин Асламовой сказали, что «въезд в Молдавию вам закрыт», а потом схватили за руки и буквально протащили по всему аэропорту. Потом ее чуть ли не ногами впихнули в самолет до Бухареста и отправили в Румынию», — рассказали в редакции.

Отмечается, что схватившие журналистку силовики не представились и никак не объяснили своих действий.

Игорь Додон прокомментировал журналистам издания инцидент с выдворением Асламовой. По его словам, он не знает, по какой причине ей запретили въезд в страну, но обещал выяснить все подробности.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 24 сентября пропрезидентская Партия социалистов Молдавии провела акции протеста против правящей парламентской коалиции, а также за организацию референдума об усилении власти президента. Ранее Додон заявлял, что акции протеста 24 сентября «будут лишь прелюдией к возможному отстранению нынешней власти».