Путин освободил от должности главу полиции Саратовской области

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Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника главного управления МВД по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Указ, подписанный 26 сентября, уже вступил в силу.

Аренин возглавил саратовскую полицию в декабре 2008 года. Ранее глава региона наделил его полномочиями сенатора от Саратовской области. Свою карьеру Аренин продолжит в Совете Федерации.