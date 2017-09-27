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Общество
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Россия
Путин освободил от должности главу полиции Саратовской области
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    Путин освободил от должности главу полиции Саратовской области

    0:12  27 Сентября 2017
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    Путин освободил от должности главу полиции Саратовской области

    Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника главного управления МВД по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Сергея Аренина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. 

    Указ, подписанный 26 сентября, уже вступил в силу.

    Аренин возглавил саратовскую полицию в декабре 2008 года. Ранее глава региона наделил его полномочиями сенатора от Саратовской области. Свою карьеру Аренин продолжит в Совете Федерации.

    Путин освободил от должности главу полиции Саратовской области

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    Автор: Олеся Волкова
    #путин #мвд #полиция
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