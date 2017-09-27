«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов

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Москва, 26 сентября. Московский «Спартак» вничью сыграл на своем поле с английским «Ливерпулем» в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:1.

Матч прошел на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Игру судил французский судья Клеман Турпен.

Первый тайм продемонстрировал более динамичную игру со стороны «Ливерпуля», который много раз атаковал ворота «Спартака». Однако счет сумели открыть игроки московской команды – Лукас Фернандо на 22-й минуте точно пробил под перекладину ворот гостей.

«Ливерпуль» сравнял счет уже через девять минут, когда Филиппе Коутиньо пробил со штрафного по воротам Реброва, пишет газета «Известия».

Во втором тайме гости усилили натиск, но оборона «Спартака» выстояла. Итоговый счет матча – 1:1.