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ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с отменой антироссийских санкций
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    ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с отменой антироссийских санкций

    0:00  27 Сентября 2017
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    ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с отменой антироссийских санкций

    Москва, 27 сентября. ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с постепенной отменой санкций против России. Об это заявил посол ЕС в РФ Вигаудас Ушацкас.

    По словам дипломата, позиции по постепенной отмене санкций против России в связи с введением миротворцев у Евросоюза нет. 

    «Но желание видеть прогресс в нормализации ситуации на востоке Украины разделяется всеми странами ЕС. Каким образом это будет достигнуто – сказать трудно. Франция и Германия, которые являются членами «Нормандской четверки», имеют особое значение при оценке предложений относительно Минских соглашений, так как являются сторонами этого соглашения», — заявил Ушацкас в интервью «Коммерсанту».

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но,они должны находиться на линии разграничения. По мнению Киева, миссия ООН должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

    Комментируя предложения Путина и Порошенко, Ушацкас подчеркнул, что они должны разрабатываться в соответствии с минскими соглашениями. 

    «Это был бы важный шаг для нормализации наших отношений, потому что существующий статус-кво не соответствует ни интересам России, ни интересам Украины, ни интересам ЕС, ни интересам людей, которые живут в Донбассе», — отметил посол.

    ЕС не связывает введение миротворцев в Донбасс с отменой антироссийских санкций

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    Автор: Олеся Волкова
    #евросоюз #донбасс #новороссия #ес
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