Женщины в Саудовской Аравии впервые получили право водить машину

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Эр-Рияд, 26 сентября. Женщины Саудовской Аравии впервые в истории королевства получили право иметь водительское удостоверение и водить автомобиль. Соответствующий указ был подписан королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

Ранее за вождение автомобиля женщинам грозило серьезное наказание. Однако они много лет добивались права водить машину наравне с мужчинами.

Как пишет газета «Известия», в сентябре этого года власти Саудовской Аравии разрешили пользоваться мессенджерами WhatsApp и Skype. А в июне 2017 года в саудовских школах девочек впервые допустили к занятием физкультурой. Кроме того, были узаконены спортивные залы для женщин.