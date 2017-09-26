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Общество
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Политика
Нарушений в ходе референдума в  Иракском Курдистане не было – наблюдатель от РФ
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    Нарушений в ходе референдума в  Иракском Курдистане не было – наблюдатель от РФ

    23:31  26 Сентября 2017
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    Нарушений в ходе референдума в  Иракском Курдистане не было – наблюдатель от РФ

    Эрбиль, 26 сентября. В ходе референдуме о независимости в Иракском Курдистане были соблюдены все принципы проведения плебисцита. Об этом заявил член молодежного отделения «Единая Россия» «Молодая гвардия» Левон Кочои, который присутствовал на голосовании в качестве наблюдателя.

    Референдум о независимости прошел в Курдистане в этот понедельник. Его официальные итоги будут оглашены в четверг, однако уже на данный момент известно, что в голосовании приняли участие 3,4 миллиона человек, из которых 91,83% проголосовали за независимость.

    «Мы с коллегами пришли к выводу, что все принципы проведения референдума были соблюдены. Вы это можете увидеть по результатам голосования – практическая полная поддержка курдского региона была оказана курдскому правительству», – приводит слова Кочои РИА Новости.

    По его словам, он не увидел ни одного инцидента, который заставил бы задуматься о наличии каких-либо нарушений.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #референдум #курдистан #кочои
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