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Общество
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Политика
Мы это сделаем: Трамп объявил о готовности США к войне с КНДР
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    Мы это сделаем: Трамп объявил о готовности США к войне с КНДР

    23:28  26 Сентября 2017
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    Мы это сделаем: Трамп объявил о готовности США к войне с КНДР

    Вашингтон, 26 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты «полностью готовы» к военному варианту разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова. При этом глава Белого дома охарактеризовал такой вариант «разрушительным для Северной Кореи».

    На совместной пресс-конференции с председателем правительства Испании Мариано Рахоем Трамп заявил о готовности Штатов к военному разбирательству с КНДР.

    «Но если мы сделаем выбор в пользу этого варианта, то он будет разрушительным для Северной Кореи. Он называется военным вариантом. Если нам придется его принять, мы это сделаем»,— заявил президент США.

    При этом глава белого дома посетовал, что Ким Чен Ын «ведет себя ужасно» и «говорит такие вещи, которых нельзя произносить». 

    Трамп отметил, что ситуация вокруг ядерной и ракетной программ КНДР должна была быть решена еще много лет назад, и теперь ему придется исправлять беспорядок, который оставили предыдущие администрации.

    Мы это сделаем: Трамп объявил о готовности США к войне с КНДР

    Ранее, как сообщал «Телеканал 360», министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо заявил, что Трамп объявил Пхеньяну войну, а значит КНДР имеет право сбивать американские бомбардировщики даже за пределами воздушного пространства страны. В Белом доме подобное утверждение Пхеньяна назвали абсурдным.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #кндр
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