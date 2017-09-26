Тиллерсон едет в Китай, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР

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Вашингтон, 26 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Китай, где обсудит проблематику Северной Кореи. Как сообщила на регулярном брифинге официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, визит запланирован на 28 — 30 сентября.

По словам Науэрт, Тиллерсон обсудит в Китае «ряд вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, а также торговлю и инвестиции».

Госсекретарю также предстоит подготовить визит в Поднебесную президента США Дональда Трампа. Напомним, его приезд в Китай намечен на ноябрь.

Как сообщала «Газета.ру», ранее официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что если начнется война на Корейском полуострове, то в ней не будет победителей.