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Общество
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Политика
Тиллерсон едет в Китай, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР
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    Тиллерсон едет в Китай, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР

    23:14  26 Сентября 2017
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    Тиллерсон едет в Китай, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР

    Вашингтон, 26 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Китай, где обсудит проблематику Северной Кореи. Как сообщила на регулярном брифинге официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, визит запланирован на 28 — 30 сентября.

    По словам Науэрт, Тиллерсон обсудит в Китае «ряд вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова, а также торговлю и инвестиции».

    Госсекретарю также предстоит подготовить визит в Поднебесную президента США Дональда Трампа. Напомним, его приезд в Китай намечен на ноябрь.

    Тиллерсон едет в Китай, чтобы обсудить ситуацию вокруг КНДР

    Как сообщала «Газета.ру», ранее официальный представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что если начнется война на Корейском полуострове, то в ней не будет победителей.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #кндр #китай #госдеп #тиллерсон
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