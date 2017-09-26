Премьер Ирака выдвинул курдам ультиматум под угрозой закрытия границ 

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Багдад, 26 сентября. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади выдвинул условие, чтобы курды в течение 72 часов сдали аэропорты и погранпосты.

Как сообщает агентство SURA, премьер дал курдам 72 часа, чтобы сдать аэропорты и погранпосты центральному правительству под угрозой закрытия границ и воздушного пространства.

#BREAKING - #Iraqi PM gives #KRG 72 hours to give airports & border control to central government or airspace & borders will be closed pic.twitter.com/tlvlRd6pHs — SURA (@AlSuraEnglish) September 26, 2017

Ранее во вторник сообщалось, что глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что на прошедшем референдуме победу одержали сторонники независимости региона. Барзани призвал правительство Ирака вступить в диалог с курдским правительством вместо того, чтобы «угрожать».