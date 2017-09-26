Жители Урала и Сибири пришли в восторг от «НЛО» в ночном небе

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Ростов-на-Дону, 26 сентября. Жители нескольких регионов России, на Урале и в Сибири, делятся в соцсетях фотографиями и видео увиденного НЛО: светящийся объект поразил впечатлительных горожан.

Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» пишет, что 26 сентября в небе над Тюменью «был замечен неопознанный летающий объект». На видеозаписи запечатлена яркая белая точка с широким хвостом в ночном небе.

Интернет мгновенно засыпало множеством фотографий необычного объекта. Как сообщает «URA.Ru», снимки публикуют жители Челябинска, Тольятти, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Ростова-на-Дону.

«Ребят, я, конечно, в шоке. Похоже, я поверила в существование НЛО. Это нужно было видеть своими глазами… 100 процентов — это никакие не самолеты, вертолеты и тому подобное», — описала происходящее Зарина из Камышина.

Однако предположения об НЛО довольно скоро развеяла пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, светящийся объект в небе не что иное, как запущенная с полигона Капустин Яр межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М «Тополь» с перспективным боевым освещением.

Это был испытательный пуск. По данным оборонного ведомства, «учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган».