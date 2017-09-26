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Общество
Жители Урала и Сибири пришли в восторг от «НЛО» в ночном небе
Общество
Жители Урала и Сибири пришли в восторг от «НЛО» в ночном небе
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    Жители Урала и Сибири пришли в восторг от «НЛО» в ночном небе

    22:52  26 Сентября 2017
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    Жители Урала и Сибири пришли в восторг от «НЛО» в ночном небе

    Ростов-на-Дону, 26 сентября. Жители нескольких регионов России, на Урале и в Сибири, делятся в соцсетях фотографиями и видео увиденного НЛО: светящийся объект поразил впечатлительных горожан.

    Один из пользователей соцсети «ВКонтакте» пишет, что 26 сентября в небе над Тюменью «был замечен неопознанный летающий объект». На видеозаписи запечатлена яркая белая точка с широким хвостом в ночном небе. 

    Интернет мгновенно засыпало множеством фотографий необычного объекта. Как сообщает «URA.Ru», снимки публикуют жители Челябинска, Тольятти, Казани, Уфы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Ростова-на-Дону.

    «Ребят, я, конечно, в шоке. Похоже, я поверила в существование НЛО. Это нужно было видеть своими глазами… 100 процентов — это никакие не самолеты, вертолеты и тому подобное», — описала происходящее Зарина из Камышина.

     

    Однако предположения об НЛО довольно скоро развеяла пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, светящийся объект в небе не что иное, как запущенная с полигона Капустин Яр межконтинентальная баллистическая ракета РС-12М «Тополь» с перспективным боевым освещением. 

    Это был испытательный пуск. По данным оборонного ведомства, «учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган».

     
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    Автор: Олеся Волкова
    #минобороны #нло
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