США отказались поддержать референдум в Иракском Курдистане

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Вашингтон, 26 сентября. Власти США не поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана, считая его односторонним. Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, Белый дом поддерживает единый демократический Ираке.

«Мы не поддерживаем референдум в Иракском Курдистане», – заявила она.

По словам официального представителя Госдепа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно провел встречу с представителями обеих сторон.

Как заявила Науэрт, Госдеп уже выразил свои глубокие опасения, отметив, что с его точки зрения референдум является «односторонним». Науэрт подчеркнул, что не считает, что его поддержит кто-то из членом международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в России)

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.