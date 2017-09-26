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Общество
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Политика
США отказались поддержать референдум в Иракском Курдистане
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    США отказались поддержать референдум в Иракском Курдистане

    22:46  26 Сентября 2017
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    США отказались поддержать референдум в Иракском Курдистане

    Вашингтон, 26 сентября. Власти США не поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана, считая его односторонним. Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, Белый дом поддерживает единый демократический Ираке.

    «Мы не поддерживаем референдум в Иракском Курдистане», – заявила она.

    По словам официального представителя Госдепа, госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно провел встречу с представителями обеих сторон.

    Как заявила Науэрт, Госдеп уже выразил свои глубокие опасения, отметив, что с его точки зрения референдум является «односторонним». Науэрт подчеркнул, что не считает, что его поддержит кто-то из членом международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»2 (ИГ1, запрещена в России)  

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #госдеп #референдум #курдистан
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