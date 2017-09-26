Глава Иракского Курдистана заявил о победе сторонников независимости

В Избранное

Москва, 26 сентября. Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что на прошедшем референдуме победу одержали сторонники независимости региона. Об этом он сообщил в эфире местного телевидения.

Барзани призвал правительство Ирака вступить в диалог с курдским правительством вместо того, чтобы «угрожать».

«Мы призываем правительство Ирака прекратить угрозы в адрес Курдистана, вызванные референдумом. Призываем премьер-министра Хейдара аль-Абади и все политические силы Ирака к диалогу. Мы надеемся достичь совместных интересов посредством диалога», — заявил Барзани.

Ранее стало известно, что из 3,44 миллиона человек, которые приняли участие в референдуме, 91,83% поддержали независимость Иракского Курдистана, 8,17% высказались против.



Стоит отметить, что с того момента, как глава Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о планах провести референдум, ряд стран региона высказались категорически против плебисцита. Так, власти Ирака пообещали принять необходимые меры, чтобы не допустить развала страны. Иран призвал отказаться от проведения референдума для сохранения единства Ирака. Правительство Сирии заявило, что Дамаск предпочел бы сохранить территориальную целостность Ирака в период широкомасштабной нестабильности в регионе. В Турции, на территории которой также проживают курды, пригрозили Иракскому Курдистану санкциями.