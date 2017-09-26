Представитель Иракского Курдистана заявил, что власти региона поспешили с референдумом

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Москва, 26 сентября. Референдум в Иракском Курдистане был проведен поспешно, заявил представитель регионального правительства в России Асо Джанги Талабани.

По его словам, власти Курдистана поспешили с проведением референдума, что сильно провоцирует соседние страны.

«Нас предупреждали со всего мира, чтобы мы не проводили этот референдум, и я до сих пор не понимаю, зачем его надо было провести так быстро», – приводит РИА Новости слова Талабани.

По его словам, предупреждения в адрес региональных властей поступали со стороны США и Великобритании, а также соседних стран, в частности – Турции.

Талабани предположил, что недавние трехсторонние встречи Ирака, Турции и Ирана могут иметь негативные последствия для регионального правительства Курдистана. Сейчас руководство автономного региона ждет реакции перечисленных стран.

Напомним, что по предварительным данным свой голос на референдуме отдали около 3,4 миллионов человек. В поддержку независимости проголосовали 91,83% избирателей.