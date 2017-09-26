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Каталонские кибервойны: полиция закрыла 140 сайтов, поддерживающих референдум
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    Каталонские кибервойны: полиция закрыла 140 сайтов, поддерживающих референдум

    22:32  26 Сентября 2017
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    Каталонские кибервойны: полиция закрыла 140 сайтов, поддерживающих референдум

    Барселона, 26 сентября. Гражданская гвардия Испании по решению Верховного суда Каталонии заблокировала более 140 сайтов, которые поддерживают референдум о независимости региона.

    Как сообщает RT, среди 140 заблокированных сайтов оказалась интернет-страница Национальной ассамблеи Каталонии. Сайты были закрыты в соответствии с резолюцией Верховного суда Каталонии, опубликованной в субботу. Документ разрешает гвардии блокировать любые интернет-страницы, поддерживающие референдум о независимости Каталонии.

    Каталонские кибервойны: полиция закрыла 140 сайтов, поддерживающих референдум

    Отметим, на минувшей неделе Конституционный суд Испании принял решение оштрафовать всех причастных к организации референдума о независимости Каталонии, который был запланирован на 1 октября. К примеру, руководитель департамента экономики Каталонии был приговорен к штрафу в 12 тысяч долларов, которые обязан выплачивать ежедневно, пока не откажется от идеи референдума.

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    Автор: Олеся Волкова
    #каталония #испания
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