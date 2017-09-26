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Общество
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Россия
Стала известна сумма задолженности «ВИМ-Авиа» перед российскими аэропортами
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    Стала известна сумма задолженности «ВИМ-Авиа» перед российскими аэропортами

    22:18  26 Сентября 2017
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    Стала известна сумма задолженности «ВИМ-Авиа» перед российскими аэропортами

    Москва, 26 сентября. Задолженность авиакомпании «ВИМ-Авиа» перед российскими аэропортами составляет более 660 миллионов рублей. Сама авиакомпания стоит на грани приостановления перевозок.

    Как рассказал источник, близкий к руководству «ВИМ-Авиа», задолженность авиакомпании составляет 667,6 рублей. Основная нагрузка приходится на Домодедово, которому перевозчик задолжал 573,5 миллиона рублей.

    «По остальным аэропортам 1-4 млн руб.», – приводит слова источника ТАСС.

    Напомним, что ранее руководство авиакомпании заявило о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров из-за «тяжелой экономической ситуации». Сейчас за границей находятся около 39 тысяч российских туристов, которые должны были возвращаться домой рейсами «ВИМ-Авиа». Также попасть на родину из России не могут более 3 тысяч китайских туристов.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #вим-авиа #задолженность
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