Госдума надеется разрешить ситуацию с Facebook в интересах пользователей

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Москва, 26 сентября. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выразил надежду, что социальную сеть Facebook в России не придется блокировать.

Левин выразил надежду, что «до блокировки Facebook в России не дойдет и ситуация вокруг компании будет разрешена в интересах пользователей».

При этом он подчеркнул, что администрация соцсети обязана выполнять требования российского законодательства, сообщает «Газета.ру».

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook в России будет заблокирован, если не выполнит российский закон о локализации персональных данных в 2018 году.