Участники автопробега, следующего через Ярославль, передадут Путину икону

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Ярославль, 26 сентября. Участники масштабного автопробега «Большая Россия», являющегося одновременно Крестным ходом, 8-9 октября собираются прибыть в Ярославль. Они планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным и передать ему икону Казанской Божией Матери «Державный Покров».

Маршрут автопробега пролегает через 80 городов страны. Старт пробегу был дан в Магадане. Часть маршрута будет совпадать с путем народного ополчения, которым руководили Минин и Пожарский. Участники мероприятия намерены посетить Нижний Новгород, Кострому, Ярославль, Суздаль, поселок Борисоглебский, Ростов Великий, Переславль и Сергиев Посад.

В Ярославль участники автопробега прибудут 8 октября на 30 машинах, а 9 числа они продолжат движение. Завершится пробег в Москве, где они намерены встретиться с президентом Владимиром Путиным и передать ему икону Казанской Божией Матери «Державный Покров».