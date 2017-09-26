СК проверит данные о мошеннических действиях туроператоров в Москве

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Москва, 26 сентября. Сотрудники правоохранительных органов проверят информацию о возможных мошеннических действиях туроператоров в Москве. Об этом журналистам заявили представители столичного управления СК Российской Федерации.

Речь идет о компаниях, которые в летнее-осенний период 2017 года реализовали путевки на отдых (за пределами РФ) на сумму более 1,5 миллиона рублей.

«По предварительным данным, компании не имели реальной возможности исполнить обязанности по возврату граждан с мест отдыха», — передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что туроператор Ted Travel приостановил свою деятельность.