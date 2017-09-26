Доля машин собственной сборки в России достигла 82%

В Избранное

Москва, 26 сентября. Доля машин отечественной сборки в России выросла до 82,2%, обновив исторический максимум. Как сообщает агентство «Автостат», в 2012 году этот показатель составлял 64,1%, а в 2008 — 44,3%.

По словам экспертов, отчасти это связано со снижением импорта иномарок на фоне слабеющего рубля. В страну ввозятся лишь самые нишевые модели, у которых всегда найдутся покупатели. Свою роль в повышении доли машин собственной сборки также сыграли введенные 10 лет назад таможенные пошлины и льготные режим для местных производств по лицензии.

Как отмечает директор «Автостата» Сергей Целиков, на сегодняшний день в России есть сборочные производства практически всех крупнейших автопроизводителей.