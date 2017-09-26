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Общество
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Политика
Более 90% избирателей поддержали независимость Иракского Курдистана
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    Более 90% избирателей поддержали независимость Иракского Курдистана

    21:59  26 Сентября 2017
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    Более 90% избирателей поддержали независимость Иракского Курдистана

    Москва, 26 сентября. Более 90% из 3,44 миллиона человек участвовавших в референдуме о независимости Иракского Курдистана поддержали независимость государства. Об этом сообщает курдский спутниковый телеканал «Рудау».

    По данным телеканала, из 3,44 миллиона человек, которые приняли участие в референдуме, 91,83% поддержали независимость Иракского Курдистана, 8,17% высказались против.

    При этом в соцсетях появляются свидетельства, указывающие на многочисленные нарушения в ходе референдума. Так, некоторые избиратели заполняли сразу несколько бюллетеней вместо одного.

    Стоит отметить, что с тех пор, как глава Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о планах провести референдум, ряд стран региона высказались категорически против плебисцита. В частности, турецкие официальные лица выступали на всех возможных политических площадках с резкой критикой идеи проведения референдума в Иракском Курдистане.

    Иран призывал отказаться от проведения референдума, призвав сохранить единство Ирака. Правительство Сирии заявило, что Дамаск предпочел бы сохранить территориальную целостность Ирака в период широкомасштабной региональной нестабильности. В свою очередь власти Ирака пообещали принять необходимые меры, чтобы не допустить развала страны.

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #референдум #иракский курдистан
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