Более 90% избирателей поддержали независимость Иракского Курдистана

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Москва, 26 сентября. Более 90% из 3,44 миллиона человек участвовавших в референдуме о независимости Иракского Курдистана поддержали независимость государства. Об этом сообщает курдский спутниковый телеканал «Рудау».

По данным телеканала, из 3,44 миллиона человек, которые приняли участие в референдуме, 91,83% поддержали независимость Иракского Курдистана, 8,17% высказались против.

При этом в соцсетях появляются свидетельства, указывающие на многочисленные нарушения в ходе референдума. Так, некоторые избиратели заполняли сразу несколько бюллетеней вместо одного.

Стоит отметить, что с тех пор, как глава Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил о планах провести референдум, ряд стран региона высказались категорически против плебисцита. В частности, турецкие официальные лица выступали на всех возможных политических площадках с резкой критикой идеи проведения референдума в Иракском Курдистане.

Иран призывал отказаться от проведения референдума, призвав сохранить единство Ирака. Правительство Сирии заявило, что Дамаск предпочел бы сохранить территориальную целостность Ирака в период широкомасштабной региональной нестабильности. В свою очередь власти Ирака пообещали принять необходимые меры, чтобы не допустить развала страны.