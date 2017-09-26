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«Умная куртка» от Google и Levi Strauss появится в продаже со среды
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    «Умная куртка» от Google и Levi Strauss появится в продаже со среды

    21:36  26 Сентября 2017
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    «Умная куртка» от Google и Levi Strauss появится в продаже со среды

    Москва, 26 сентября. «Умная куртка» от Google и Levi Strauss & Co выйдет в продажу с этой среды. На этой неделе ее можно будет приобрести только в некоторых магазинах, а со следующей недели – в онлайн и офлайн-магазинах Levi’s.

    Куртка выглядит как классическая джинсовая модель, однако она изготовлена из особой ткани Jacquard – разработки Google, которая сумела встроить в одежду элементы интерактивного управления.

    Управлять смартфоном можно будет с помощью специального приложения, получающего сигналы от токопроводящих нитей, не боящихся влаги. К примеру, пользователи смогут включать и выключать музыку с помощью легкого похлопывания по ткани. А легкая вибрация даст пользователю понять, что на его сообщение поступило сообщение или звонок.

    Со смартфоном новая куртка будет соединяться по беспроводной связи. Цена на куртку будет колебаться в районе 350 долларов.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #google #levi #куртка
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