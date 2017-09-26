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Общество
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Политика
Сирия: международная коалиция считает ложными заявления о взаимодействии с ИГ
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    Сирия: международная коалиция считает ложными заявления о взаимодействии с ИГ

    21:47  26 Сентября 2017
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    Сирия: международная коалиция считает ложными заявления о взаимодействии с ИГ

    Москва, 26 сентября. Возглавляемая США международная коалиция не сотрудничает с боевиками так называемого «Исламского государства»2. Об этом журналистам заявили представители штаба коалиции.

    «Утверждения о взаимодействии коалиции и ИГ1 являются абсолютно ложными», — отметил источник РИА Новости.

    При этом международная коалиция не комментирует информацию о расположении своих сил и отрядов союзников на территории Сирии.

    Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало материалы, доказывающие факт присутствия спецназа США на территориях, подконтрольных «Исламскому государству».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг
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