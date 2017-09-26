Сирия: международная коалиция считает ложными заявления о взаимодействии с ИГ

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Москва, 26 сентября. Возглавляемая США международная коалиция не сотрудничает с боевиками так называемого «Исламского государства»2. Об этом журналистам заявили представители штаба коалиции.

«Утверждения о взаимодействии коалиции и ИГ1 являются абсолютно ложными», — отметил источник РИА Новости.

При этом международная коалиция не комментирует информацию о расположении своих сил и отрядов союзников на территории Сирии.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало материалы, доказывающие факт присутствия спецназа США на территориях, подконтрольных «Исламскому государству».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.