Сирия итоги за сутки на 27 сентября 06.00: ИГ казнило двух мирных жителей Ракки, в боях с ИГ под Хамимой погибло 15 солдат САА

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Сирия, 27 сентября. ИГ2 казнило двух мирных жителей Ракки за попытку сбежать с подконтрольных террористам территорий, в боях с ИГ под Хамимой погибло 15 солдат САА, ВВС Израиля ударили по позициям «Хезболлы» в Эль-Кунейтре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА на востоке Хомса, обеспечивают освобождение от ИГ северо-запада Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме, потеряли 15 солдат в Хомсе, напавили подкрепление в Идлиб.

«Исламское государство»: использует в качестве смертников подростков, продолжает вести обстрел Саламии, казнило двух мирных жителей Ракки.

«Джейш аль-Ислам»: несет потери в боях с «Файлак ар-Рахман» в Дамаске.

«Файлак ар-Рахман»: противостоит боевикам «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел мирного поселения в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, атакует ИГ в провинции Даръа.

Курды: направили часть бойцов из Ракки в Дейр эз-Зор.

Международная коалиция: нанесла 145 ударов по Ракке за последние два дня.

Провинция Дамаск

В Дамаске продолжились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Источник в Facebook (@Task.al.Assad2) сообщил, что ВВС Сирии нанесли несколько ударов по укреплениям антиправительственных формирований в районе Бейт Джинн. Кроме того, солдаты армии САР провели ракетный обстрел зон дислокации боевиков в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@abonorx1). Кроме того, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла ракетные удары по зонам дислокации радикальных группировок в районе Мадира. Артиллерия армии САР провела обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе города Дума, писал местный источник в Twitter (@ShahbaPress). В это время представители вооруженной оппозиции, базирующиеся в Думе, продолжили минометный обстрел района Дахият аль-Асад. Об этом сообщил на своей странице в Twitter (@allith7) военный источник. Также боестолкновения между правительственными войсками и оппозиционными формированиями наблюдались в районе Хараста, сообщал Twitter-канал (@ShahbaPress). Военный источник в Telegram (@SRNN2011) передавал, что боевики открыли огонь по расположениям сирийской армии в районе Таль Дербиле.

В районе ферм Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска Almanar News зафиксировало боестолкновения между группировками «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам». По данным информационного агентства в результате перестрелки между антиправительственными формированиями было ранено двое боевиков из рядов «армии Ислама».

Над военным аэропортом «Меззе» недалеко от сирийской столицы службы противовоздушной безопасности Сирии зафиксировали и сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Al-Masdar News, неизвестно, кому принадлежал дрон.

В районе лагеря беженцев Ярмук террористы «Исламского государства» убили одного из боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам». О столкновении между радикальными исламистами пишет источник в социальной сети Twitter (@L5IeR3K0bN03dQS).

Провинция Алеппо

На севере Алеппо в районе Башкой Сирийская арабская армия (САА) отразила очередную атаку боевиков радикальной оппозиции. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Facebook (@Task.al.Assad2).

На северо-востоке региона в районе города Джараблус в течение дня продолжалось вооруженное столкновение между коалицией «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА).

Мирный житель поселения Жалма, расположенного к юго-западу от Африна, был ранен в результате минометного обстрела населенного пункта боевиками «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщило Almanar News. Также информационное агентство писало, что в западном пригороде Аль-Баба на северо-востоке Алеппо бойцы народного ополчения обнаружили массовое захоронение боевиков и мирных жителей региона.

Провинция Хомс

В противостоянии между «Исламским государством»3 и армией САР в районе города Хамима на востоке провинции Хомс погибло 15 солдат Сирийской арабской армии (САА). Об этом утром писал в своем аккаунте в Twitter (@HmmAlkwaser) один из военных источников. Ранее сообщалось, что в результате столкновения между ИГ и САА на юго-востоке Хамимы радикальные исламисты повредили танк сирийской армии. В это же время при поддержке ВКС России сирийская армия начала наступление из Хамимы в направлении Станции Т-2, расположенной в 70 километрах к западу от Абу Кемаля.

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на востоке провинции Хомс. Эффективная работа российских летчиков помогла солдатам армии САР освободить от террористов «Исламского государства» еще несколько деревень в окрестностях Джубб аль-Джарра. Об этом сообщил военный источник в Telegram (@C_Military1). Напомним, благодаря поддержке ВКС РФ на востоке региона Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить от террористов «Исламского государства» ряд поселений недалеко от населенного пункта Аль-Мукаррамия. Также под контроль армии САР перешли деревни Ум аль-Риш и Аль-Нака, расположенные к северо-востоку от Джубб аль-Джарра.

Провинция Дейр эз-Зор

Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост для переброски техники и личного состава на восточный берег реки Евфрат, сообщило ТАСС. Пропускная способность переправы — 8 тысяч машин в сутки, общая протяженность — 210 метров. Помимо переброски тяжелой бронетехники, мост будет использоваться для эвакуации раненых и доставки гуманитарных грузов в освобожденные поселения.

Военный источник в Twitter (@Terror_Monitor) передавал, что террористы «Исламского государства» выложили в сеть фотографии, на которых видно, что в Дейр эз-Зоре радикальные исламисты используют в качестве смертников подростков 12-15 лет.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» город Сувар, расположенный к северо-востоку от административного центра провинции Дейр эз-Зор. Об этом писал один из военных источников в социальной сети Twitter (@AfarinMamosta). Ранее сообщалось, что курдские военизированные формирования при поддержке ВВС международной коалиции продвигаются с севера провинции Дейр эз-Зор. Военные эксперты отмечают, что курдские подразделения беспрепятственно проникают в районы, подконтрольные ИГ, и заявляют об их освобождении, не вступая в бой с радикальными исламистами. Кроме того, продвижение SDF по территории региона сопровождается жертвами среди мирного населения.

Провинция Даръа

В окрестностях деревни Замрин провинции Даръа в результате взрыва самодельной бомбы ликвидирован боевик Сирийской свободной армии (ССА). Об инциденте сообщил местный источник в Twitter (@DaraaMartyrsOF).

Боевики группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству» закрывают школы в населенном пункте Тасиль, сообщило Yaqeen News. Ранее жители поселения вышли на акцию протеста против запрета преподавания предметов, не соответствующих программе ИГ, а также против запрета посещать школу девочкам. По данным информационного агентства, после митинга местные жители боятся, что террористы ИГ проведут ряд казней тех, кто участвовал в акции протеста. Сегодня утром колонна из 15 бронированных автомобилей ИГИЛ1 проехала по главной улице поселения. Yaqeen News сообщает также, что радикальные исламисты изъяли у всех жителей населенного пункта приборы для приема телевизионного и радиовещания.

В районе бассейна реки Ярмук боевики «свободной армии» возобновили минометный обстрел позиций «Исламского государства». О противостоянии между силами ИГ и ССА пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Идлиб

Информационное издание Muraselon сообщило, что для борьбы с исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»4, в провинцию Идлиб передислоцируются бригады элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) «Силы Тигра». Напомним, в настоящее время удары по укрепрайонам террористов «Ан-Нусры» в Идлибе наносят ВКС России. После переброски в регион сил спецподразделения сирийской армии, бригады «Сил Тигра» под воздушным прикрытием ВКС РФ смогут значительно продвинуться в зачистке от радикалов подконтрольных «Тахрир аш-Шам» на данный момент территорий.

Турция закрыла контрольно-пропускной пункт Атама, расположенный на севере провинции Идлиб. Информационное агентство Almanar News отмечает, что о причинах остановки работы КПП не сообщается.

Провинция Ракка

Бойцы курдского ополчения захватили полевой госпиталь и склад медикаментов ИГИЛ в административном центре провинции Ракка. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@DaeshCrimes). Информационное агентство Raqqa 24 передавало в своем Twitter-канале (@24Raqqa), что командование Демократических сил Сирии (SDF) направили порядка 15 процентов личного состава отрядов ополчения из Ракки в сторону Дейр эз-Зора.

Напомним, курдские военизированные формирования, военную и материальную поддержку которых осуществляют США, начали кампанию по освобождению Дейр эз-Зора от ИГИЛ после существенного продвижения в регионе правительственных войск Сирии, поддерживаемых ВКС РФ. Военные эксперты полагают, что переброска сил курдов в Дейр эз-Зор является стратегическим шагом Соединенных Штатов, заинтересованных в установлении контроля над богатыми нефтью и газом территориями провинции.

Террористы «Исламского государства» казнили двух мирных жителей квартала Аль-Мурурие города Ракка. По данным информационного агентства Raqqa 24, поводом для физической расправы была попытка сирийцев сбежать из района, подконтрольного радикальным исламистам. Позже агентство «Аль-Амак» распространило информацию, в соответствии с которой боевики спецотрядов «Исламского государства» атаковали штабы Демократических сил Сирии (SDF) в кварталах Аль-Машляб и Аль-Синаа города Ракка. Кроме того, террористы напали на расположения бойцов курдского ополчения в деревне Ракка ас-Самраа.

Almanar News сообщило, что за последние 72 часа ВВС международной коалиции нанесли 145 авиаударов по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства» в городе Ракка. Стоит отметить, что за текущие сутки под ударами авиации антитеррористического альянса, возглавляемого США, погибло пять мирных жителей административного центра региона. Кроме того, в ходе последнего боевого вылета ВВС коалиции практически полностью уничтожили здание Национальной больницы Ракки.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) провела ракетный обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районах Аль-Латамины и Кафр Зеты на севере провинции Хама. Об этом сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ZezeAloshe).

В свою очередь, боевики радикальной оппозиции атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в деревне Мхарде. По данным военного Telegram-канала (@SRNN2011) повстанцы использовали при штурме позиций САА танки и ракетные установки. Также обстрелу со стороны радикалов подверглись укрепления армии САР в районе поселения Сальхаб на северо-западе провинции Хама и в районе города Скальбия. Об этом сообщил военный источник в своем микроблоге в Twitter (@Ferrapeechr1).

Тем временем на востоке региона террористы «Исламского государства» продолжили вести минометный и ракетный обстрел города Саламия. Местные источники сообщали, что радикальные исламисты беспорядочно обстреливают жилые районы города. За последние сутки под огнем боевиков «Исламского государства» погибло четыре мирных жителя Саламии, еще четверо гражданских получили ранения. Кроме того, существенные повреждения получила городская инфраструктура.

Провинция Эль-Кунейтра

Местный источник в Twitter (@Syria_brother) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел позиций боевиков в деревне Джабата Аль Хашаб.

Военная авиация Израиля нанесла удар по позициям движения «Хезболла» в провинции Эль-Кунейтра, сообщил военный Twitter-канал (@HalabTodayTV). Автор публикации отмечает, что ракетно-бомбовый удар был нанесен в районе базы Сирийский арабской армии (САА).

Ирак

Alsumaria News сообщало, что солдаты иракской армии обнаружили тоннель террористов «Исламского государства» в центре города Анна в провинции Анбар. По данным информационного агентства, силы безопасности Ирака также выявили и ликвидировали террориста-смертника, скрывавшегося в подземном ходу. Также в городе Раух на западе региона бойцами армии Ирака и отрядов народного ополчения ликвидирован один из командиров террористической организации «Исламское государство».

В разных районах столицы Ирака прогремело два взрыва, писало Iraqi News. Одно взрывное устройство сработало недалеко от популярного рынка на северной окраине города. В результате инцидента погиб один мирный житель, ранено еще семь человек. Второй взрыв произошел также в районе торговых рядов на юго-востоке Багдада. При взрыве погиб один человек и еще три мирных иракца доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Иракская армия совместно с отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили три штаба террористов «Исламского государства» на границе провинций Дияла и Салах эд-Дин. Об этом сообщило Alsumaria News.

В недавно освобожденных от ИГИЛ населенных пунктах провинции Дияла созданы отряды народного ополчения, писало Alsumaria News. По данным информационного агентства, подразделения «Хашд аш-Шааби» появились в поселениях Аль-Бубакр, Аль-Бухаяль и Аль-Буавад, расположенных в 60 километрах к северу от Бакубы. Отмечается, что главная задача ополченцев – следить за порядком в родных поселениях и не допускать возвращения в них радикальных исламистов ИГИЛ.

ВВС Турции уничтожили несколько штабов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районах Заб и Афшин Басян на северной границе Ирака. О боевых вылетах турецкой авиации сообщило Almanar News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)