Трамп готов к «разрушительному военному» варианту решения проблемы КНДР

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Вашингтон, 26 сентября. Американская сторона готова к военному варианту решения проблемы Северной Кореи. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

Политик также указал на то, что последствия могут быть «разрушительными». Однако он призвал все страны немедленно отреагировать на ядерную программу КНДР.