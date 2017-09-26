Сирия новости 26 сентября 22.30: ССА противостоит ИГ в Даръа, «Ан-Нусра» продолжает обстрел Аль-Кардахи

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Сирия, 26 сентября. ССА возобновила попытки атаковать позиции ИГ2 в провинции Даръа, боевики «Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать поселение Аль-Кардаха в Латакии, в Ираке уничтожено три штаба ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по ИГ в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, противостоят ИГ в Хамиме.

«Исламское государство»: продолжает обстрел Саламии, противостоит ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: потеряли боевика в районе лагеря Ярмук, продолжает обстрел Аль-Кардахи.

Сирийская свободная армия (ССА): открыла огонь по САА в Туркоманских горах, несет потери в столкновениях с ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районе города Дума, пишет местный источник в Twitter (@ShahbaPress). В это время представители вооруженной оппозиции, базирующиеся в Думе, продолжают минометный обстрел района Дахият аль-Асад. Об этом пишет на своей странице в Twitter (@allith7) военный источник.

В районе лагеря беженцев Ярмук террористы «Исламского государства» убили одного из боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам». О столкновении между радикальными исламистами пишет источник в социальной сети Twitter (@L5IeR3K0bN03dQS).

Провинция Латакия

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в Туркоманских горах. Об атаке «свободной армии» пишет военный источник в провинции Латакия на своей странице в Twitter (@smmsyria).

Ранее сообщалось, что боевики радикальной исламистской коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают обстреливать мирные районы поселения Аль-Кардаха. Сторонники «Джебхат ан-Нусры»4 выпустили 12 ракет по населенному пункту. За минувшие сутки под ударами «Ан-Нусры» погибло два мирных жителя, еще 10 гражданских лиц получили тяжелые ранения.

Провинция Хомс

В районе населенного пункта Хамима продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГИЛ1. Baladi News пишет, что армию САР поддерживают с воздуха ВКС РФ. Российская авиация нанесла ряд ударов по позициям радикальных исламистов в окрестностях города на востоке провинции Хомс.

Ранее сообщалось, что в боях с «Исламским государством»3 под Хамимой погибло 15 солдат армии САР. Кроме того, террористы ИГИЛ повредили танк Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Даръа

В окрестностях деревни Замрин провинции Даръа в результате взрыва самодельной бомбы ликвидирован боевик Сирийской свободной армии (ССА). Об инциденте сообщает местный источник в Twitter (@DaraaMartyrsOF).

В районе бассейна реки Ярмук боевики «свободной армии» возобновили минометный обстрел позиций группировки «Джейш Халид ибн Аль Валид», принадлежащей к «Исламскому государству». О противостоянии между силами ИГ и ССА пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Провинция Хама

На западе провинции Хама боевики ведут ракетный и минометный обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в районе города Скальбия. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@Ferrapeechr1). Ранее сообщалось, что представители радикальных оппозиционных формирований атаковали расположения армии САР в деревне Мхарде. Также обстрелу со стороны радикалов подверглись укрепления правительственных сил в окрестностях поселения Сальхаб.

На востоке провинции террористы «Исламского государства» продолжают вести минометный обстрел города Саламия. По данным местных источников под огнем радикальных исламистов погибают мирные жители населенного пункта. Кроме того, существенные повреждения получила городская инфраструктура.

Ирак

Иракская армия совместно с отрядами народного ополчения «Хашд аш-Шааби» уничтожили три штаба террористов «Исламского государства» на границе провинций Дияла и Салах эд-Дин. Об этом сообщает Alsumaria News.

Вчера на территории иракского Курдистана прошел референдум о независимости территории от Ирака. Iraqi News сообщает, что в ответ на проведение голосования, отмены которого добивались официальные власти Ирака, руководство страны заявило о прекращении авиационного сообщения с Эрбилем. Кроме того, армия Ирана концентрирует силы военно-воздушного комплекса на границе с Курдистаном. Командование армии Ирана объясняет предпринятые меры тем, что хотят быть готовыми к потенциальным нарушениям со стороны возможного нового государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)