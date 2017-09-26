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Политика
Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН
Политика
Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН
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    Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН

    21:17  26 Сентября 2017
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    Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН

    Москва, 26 сентября. Поведение США должно быть вынесено на заседании Генеральной ассамблеи ООН для того, чтобы напомнить руководству всемирной организации о равноправии всех стран. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин после заявления США о якобы нарушении РФ договора РСМД.

    Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что США намерены продолжать добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Также он не исключил подготовку военных мер, которые заставят РФ соблюдать обязательства.

    По словам Швыткина, военные меру скорее необходимо применять в отношении самих США другим странам, если они не хотят быть государствами второго сорта, а планируют вести самостоятельную политику в  своих интересах.

    «Этот вопрос надо выносить на Генеральную ассамблею ООН и показать место США в мировом сообществе как равноправного члена, а не монстра, который может свое понимание тех же договоров всем навязывать, в том числе и по РСМД», – приводит РИА Новости слова Швыткина.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сша #оон #госдума #швыткин
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