Госдума РФ призвала вынести поведение США на обсуждение Генассамблеи ООН

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Москва, 26 сентября. Поведение США должно быть вынесено на заседании Генеральной ассамблеи ООН для того, чтобы напомнить руководству всемирной организации о равноправии всех стран. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин после заявления США о якобы нарушении РФ договора РСМД.

Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что США намерены продолжать добиваться от России соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Также он не исключил подготовку военных мер, которые заставят РФ соблюдать обязательства.

По словам Швыткина, военные меру скорее необходимо применять в отношении самих США другим странам, если они не хотят быть государствами второго сорта, а планируют вести самостоятельную политику в своих интересах.